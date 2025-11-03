اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،الأثنين، ان أسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل  141000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم امس الاحد 140950 ديناراً مقابل 100 دولار.وأشار المراسل، إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 142000 دينار مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140000 دينار مقابل 100 دولار.أما في أربيل، فإن الدولار سجل ارتفاعا أيضا حيث بلغ سعر البيع 140650 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار.

