اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار

اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، السبت، أن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 150,300 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بـ 149,100 دينار مقابل كل 100 دولار يوم الخميس الماضي.وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 151,250 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 149,250 دينارا لكل 100 دولار.وفي أربيل، على الرغم من عدم تداول البورصة أيام العطل الرسمية، سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً في محال الصيرفة، حيث بلغ سعر البيع 149,800 دينار، وسعر الشراء 149,700 دينار مقابل 100 دولار.

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