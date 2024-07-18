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تحالف الفتح:الإطار “حريص” على حل الخلافات السياسية السنّية لحسم أزمة الرئاسة البرلمانية
نائب: البرلمان لن يناقش الاحتلال التركي للعراق
حزب طالباني:سنحقق فوزاً كبيراً في انتخابات الإقليم
مركز إستراتيجي “يأمل” بأن يحقق العراق نمواً في الناتج المحلي للعام الحالي بنسبة 4.4%
مصدر سياسي:السوداني سيجتمع “قريباً”مع أعضاء مجلس كركوك لتشكيل الحكومة المحلية
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- عربية ودولية
الدفاع الأمريكية:نسعى لعدم “تفاقم” الأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
ترامب:لن أسعى لإقالة رئيس البنك المركزي الأمريكي
الأسد:ما الفائدة من لقاء أردوغان دون انسحاب قواته من شمال سوريا
روسيا تعلن سيطرتها على منطقة جديدة في أوكرانيا
مجلس النواب الأمريكي يستدعي مدير الخدمة السرية للإدلاء بشهادته بشأن محاولة اغتيال ترامب
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مركز إستراتيجي “يأمل” بأن يحقق العراق نمواً في الناتج المحلي للعام الحالي بنسبة 4.4%
اليوم ..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
الزراعة النيابية:إعادة إدارة ملف الزراعة من قبل الوزارة أقل فساداً من دوائر الزراعة في المحافظات
العراق والسعودية يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين
اليوم..أسواق بغداد توقفت عن بيع الدولار بمناسبة عاشوراء!
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منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
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محافظ ميسان:ارتباطنا العقائدي والسياسي مع إيران يحتم علينا دعم اقتصادها
صورة من النفاق
هيا نضحك..تركيا:نحترم سيادة العراق لكن قواتنا تتوسع في احتلالها لشمال البلد
الحرس الثوري:بفضل حشدنا الشعبي وحكومته أصبح العراق سوقا للبضائع الإيرانية بنسبة 95%
نائب:ضغط حكومي إطاري أمريكي لعدم كشف سرقة أكثر من (20)تريليون دينار من فساد موانئ العراق
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- اذاعة INN