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نائب إطاري:سنمضي بإقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية لممارسة الزنا وتفخيذ الرضيعة وفق المذهب الشيعي
اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
وزارة المالية:أكثر من (77) تريليون ديناراً إيرادات العراق من بيع النفط خلال سبعة أشهر من العام الحالي
مصدر قضائي:حكم جديد بحق (زيد الطالقاني)
الأمن النيابية:إقرار قانون تقاعد الحشد الشعبي قريباً
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اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
وزارة المالية:أكثر من (77) تريليون ديناراً إيرادات العراق من بيع النفط خلال سبعة أشهر من العام الحالي
نائب:البرلمان هو الجهة “السحرية لفك طلاسم” سرقات المال العام
السوداني:خزينة العراق”مُفتحة” الأبواب أمام المستثمرين
مستشار حكومي:سيتم بناء (52) مجمعا سكنيا متكاملاً في (15) محافظة
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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نائب إيراني:سنحصل من حكومتنا الإطارية برئاسة السوداني (100) مليار دولار خلال زيارة الرئيس بزشكيان
نائب يكشف عن “سرقة العصر” بمبلغ (22) مليار دولار من قبل وزارة النقل
نائب:الحكومة والبرلمان يشجعان على سرقة المال العام من خلال قوانين العفو
وزارة النفط:النفط العراقي لايهرب لإيران ولم يباع لصالح خزينتها!
خبير اقتصادي:بسبب الفشل والفساد..الحكومة أمام تحدي مالي كبير جراء انخفاض أسعار النفط
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- اذاعة INN