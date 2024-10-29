اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار

اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
آخر تحديث:

  بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الثلاثاء، ان أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151000 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الاثنين 150750 دينارا مقابل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار، بينما بلغ الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار.أما في اربيل؛ فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محلات الصيرفة سعر البيع 150900 دينار مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 150800 دينار مقابل 100 دولار.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *