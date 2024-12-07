اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار

اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، السبت، ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 151250 دينارا مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 151000 دينار مقابل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 152250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150250 دينارا مقابل 100 دولار.اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 151100 دينار لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 151000 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.

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