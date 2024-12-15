اليوم ..ارتفاع في أسعار صرف الدولار

اليوم ..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،الاحد، إن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150800 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس السبت 150650 ديناراً لكل 100 دولار.وأشار مراسلنا، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار، بينما بلغ الشراء 151000 دينار لكل 100 دولار.أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 150400 دينار مقابل 100 دولار، والشراء 150300 دينار مقابل 100 دولار.

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