اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،الاثنين، إن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 151000 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الأحد 150800 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار، بينما بلغ الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار استقراراً حيث سجل سعر البيع 150500 دينار مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 150400 دينار مقابل 100 دولار.