اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار

اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الاثنين، إن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 151150 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الأحد 150850 ديناراً مقابل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار، بينما بلغ الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار.وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث سجل سعر البيع 151000 دينار مقابل 100 دولار، وسجل سعر الشراء 150900 دينار مقابل 100 دولار.

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