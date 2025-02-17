اليوم ..ارتفاع في أسعار صرف الدولار

اليوم ..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الأثنين، ان اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد  لتسجل 150300 دينار لكل 100 دولار، مقارنة بأسعار صباح يوم أمس الأحد التي بلغت  150100 دينار.وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع  في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 151250 دينارا، بينما بلغ الشراء 149250 دينارا مقابل 100 دولار.أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا أيضا حيث بلغ سعر البيع 150300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150200 دينار مقابل 100 دولار .

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