آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
خلاف الحرامية..حراك داخل مجلس البصرة لإقالة رئيسها لرفضه تولي العيداني هيئة استثمار المحافظة
مصادر:انقسامات شديدة داخل مجلس نينوى جراء قرار القضاء الولائي بإيقاف إقالة الإطاري الحاصود
نائب: المليارات التي خصصت إلى أمانة بغداد لمعالجة مياه الأمطار ذهبت إلى جيوب الفاسدين
حركة كردية معارضة: أموال الإقليم تذهب إلى جيوب قيادات حزب بارزاني
مصدر أمني ينفي وجود (ماهر الأسد) في العراق
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
نائب: المليارات التي خصصت إلى أمانة بغداد لمعالجة مياه الأمطار ذهبت إلى جيوب الفاسدين
النفط النيابية:توجه حكومي لإستيراد الغاز من دول الخليج بدلا من إيران
اليوم ..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
وزارة الزراعة تعلن عن زيادة نسبة إنتاج زيت الزيتون
السوداني :حكومتي باشرت بإنشاء 52 مدينة سكنية في مختلف المحافظات
-
- رياضية
- تحقيقات
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
بتوجيه إيراني..العراق يعلن عن رفضه لمقاتلة “ذيول إيران” في سوريا من قبل قوات الشرع
بالوثيقة..الحوت (أسعد العيداني) رئيسا لاستثمار البصرة من موقع أدنى
مصادر سياسية : صفقات فاسدة مقابل تمرير قانون تقاعد ميليشيا الحشد الشعبي
نائب:الحظر البحري على العراق ما زال مستمراً بسبب فشل وفساد حكومة السوداني
هههههه..مصدر حشدوي: الحشد لن يتفكك والمقاومة مستمرة بأمر من الإمام “الغايب”
-
- اذاعة INN