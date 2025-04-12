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ائتلاف المالكي مازال “يلهث” وراء تعديل قانون الانتخابات رغم رفض جميع الأطراف
نائب: الانتخابات ستجري وفق قانون الانتخابات الحالي
حزب بارزاني: علاقاتنا “ممتازة” مع الرئيس السوري (أحمد الشرع)
قائد شرطة ذي قار :ميليشيا الحشد الشعبي من اعتدت على المعلمين في تظاهراتهم
إعادة انتخاب المالكي أمينا عاماً لحزب الدعوة الإيراني
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اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
مصدر سياسي: زيارة السوداني إلى أربيل باستدعاء من البارزاني لحسم تصدير النفط من الإقليم عبر تركيا
نائب:جمع تواقيع نيابية لتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة والنواب
السوداني يعبر عن سعادته بعمل الشركات الأمريكية في العراق
وزير الخارجية:طريق التنمية يُفيد تركيا اقتصاديا وتجاريا أكثر من العراق
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اليوم..(3) مواجهات في دوري نجوم العراق لكرة القدم
اليوم..لقاء الزوراء والصقور ضمن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم
يوم 15/4 المقبل موعد تتويج الأول في بطولة الخليج للأندية لكرة القدم في دهوك
فريق مصافي الوسط يحصد لقب الدوري العراقي للكرة الشاطئية
طاقم تحكيمي عراقي لقيادة مباراة لكرة القدم في سنغافورة
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لن يستقر العراق إلا بتحريره من النفوذ الإيراني
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
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الحرس الثوري يعترف بتزويد ميليشيا الحشد الشعبي بالصواريخ لضرب القواعد الامريكية وإسرائيل
تقرير بريطاني: الحرس الثوري زود قرينه الحشد الشعبي بصواريخ لضرب إسرائيل
مصادر سياسية: السوداني يضحك على الشعب وإدارة ترامب في ملف حل الفصائل المسلحة
نائب: تعطيل التصويت الإلكتروني داخل البرلمان لتمرير القوانين والقرارات الفاسدة
نائب: إيران وتركيا وراء جفاف العراق مائياً
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- اذاعة INN