اليوم.. ارتفاع في اسعار صرف الدولار

اليوم.. ارتفاع في اسعار صرف الدولار
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،الخميس، ان، اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141450 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجلت امس الاربعاء 141250 ديناراً مقابل 100 دولار .وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار.اما في اربيل فان الدولار سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 141400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141200 دينار مقابل 100 دولار.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *