اليوم.. ارتفاع في اسعار صرف الدولار

اليوم.. ارتفاع في اسعار صرف الدولار
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 بغداد/ شبكة أحبار العراق- قال مراسلنا، السبت، ان، اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 140000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 139800 دينار مقابل 100 دولار .وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 141000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 139000 دينار مقابل 100 دولار.اما في اربيل فان الدولار سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 139750 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 138550 ديناراً مقابل 100 دولار.

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