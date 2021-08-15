اليوم..ارتفاع مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة الى 225 مليون دولار

اليوم..ارتفاع مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة الى 225 مليون دولار
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، الاحد، لتصل إلى 225 مليون دولار.وشهد مزاد البنك المركزي لبيع وشراء العملات الاجنبية، ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 1.81% لتصل إلى 225 مليوناً، و443 الفا، و321 دولارا.وذهبت المشتريات البالغة 169 مليوناً، و103 آلاف، و321 دولارا لتعزيز الأرصدة بالخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 56 مليوناً و340 ألف دولار بشكل نقدي.هذا وقام 34 مصرفاً بتلبية طلبات تعزيز الارصدة بالخارج، وسبعة مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 4 شركات صرافة.

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