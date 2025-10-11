اليوم ..اسعار صرف الدولار= 142500ديناراً

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، السبت، ان اسعار الدولار استقرت في الكفاح و الحارثية لتسجل 141600 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 142500 عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140500 مقابل 100 دولار.اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا طفيفا أيضا حيث بلغ سعر البيع 141350 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141250 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.

