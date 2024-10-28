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بوتين يحذر الناتو من السماح لأوكرانيا بضرب روسيا بصواريخ بعيدة المدى
أمريكا تؤكد التزامها في الدفاع عن إسرائيل
لبنان تؤكد تمسكها بالقرار (1701) ولن تتفاوض مع إسرائيل قبل وقف إطلاق النار
بوتين:(30)دولة أبدت رغبتها في الانضمام لمجموعة بريكس
البيت الأبيض:لا نعلم عن كيفية تسريب الوثائق السرية بشأن خطة إسرائيل بضرب إيران!!
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اليوم .. اسعار صرف الدولار= 151750 ديناراً
وكيل وزير المالية:رواتب موظفي الإقليم تدفع من قبل حكومة البارزاني حصراً !!!
العراق يجدد تأكيده على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في كافة المجالات
مستشار حكومي:الاقتصاد العراقي يتجه نحو الاندماج مع الاقتصاد الدولي
تقرير بريطاني:العراق خسر (23) مليار دولار بسبب الفساد والفشل
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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حكومة الإطار تحتج لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد إسرائيل لاستهداف”سيدتها إيران”
مصدر حشدوي:إسرائيل أبلغت حبيبتنا إيران بتوقيت وأهداف الضربة ومعركتنا مستمرة مع إسرائيل
القوات التركية في عمق الأراضي العراقية والسوداني يؤكد على تعزيز التفاهمات الأمنية معها
معقولة؟؟..وزارة البيئة:جودة الهواء في بغداد الأفضل عالمياً متفوقة على دبي والدوحة ومدن أخرى
تقرير أمريكي:العراق من أكثر البلدان تخلفا في الابتكار والتصنيع والبحث العلمي والتطوير
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- اذاعة INN