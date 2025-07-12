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شرعية مجلس النواب العراقي في ظل هيمنة الأحزاب المسلحة
اين موقع ودور القوى الوطنية في التغيير المنشود في العراق المحتل ؟
أوجلان والكلمة التي أنهت حربا
حقول العراق… بين كنز الذهب الأسود ولهيب التهديدات: هل تنجو استثمارات الأجانب أم يحترق حلم الوطن؟
خور عبد الله: سيادة عراقية مهددة باتفاقات مشبوهة ورفض شعبي شامل قد يقلب الطاولة/ الجزء الاول
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نائب يدعو حكومة السوداني إلى إرسال تعديل قانون سلم رواتب الموظفين إلى البرلمان
اليوم ..اسعار صرف الدولار=142250 ديناراً
نائب يدعو الحكومة إلى إبطال إتفاقية قناة خور عبدالله
نائب:إدراج”صفقة بيع قناة خور عبدالله” على جدول أعمال البرلمان مخالف للدستور والقانون
نائب يحذر من “جاكوج المشهداني” لبيع قناة خور عبدالله للكويت
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نائب:إدراج”صفقة بيع قناة خور عبدالله” على جدول أعمال البرلمان مخالف للدستور والقانون
نائب يحذر من “جاكوج المشهداني” لبيع قناة خور عبدالله للكويت
إحالة مشروع تحلية مياه البحر في البصرة إلى شركة غير اختصاصية متهمة بالفساد
نائب:لا موازنة لهذا العام للعجز المالي الكبير فيها
مصدر كردي:وزير الخارجية يعمل ضد حكومة السوداني لصالح حكومة البارزاني
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