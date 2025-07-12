اليوم ..اسعار صرف الدولار=142250 ديناراً

اليوم ..اسعار صرف الدولار=142250 ديناراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، السبت، ان، اسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها يوم الخميس الماضي.وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 142250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140250 ديناراً مقابل 100 دولار.أما في اربيل فان الدولار سجل استقرارا ايضا حيث بلغ سعر البيع 141000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140900 دينار مقابل 100 دولار.

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