اليوم..اسعار صرف الدولار=151000 ديناراً

اليوم..اسعار صرف الدولار=151000 ديناراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الثلاثاء، ان اسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149900 دينار مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي تم تسجيلها أمس الاثنين.وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار، بينما بلغ الشراء 149000 دينارا لكل 100 دولار.أمّا في اربيل؛ فقد سجل الدولار ارتفاعا طفيفا في محلات الصيرفة سعر البيع 149850 دينارا مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 149750 دينارا مقابل 100 دولار.

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