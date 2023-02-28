اليوم..البنك المركزي باع (233) مليون دولار لمصارف أحزاب الفساد

اليوم..البنك المركزي باع (233) مليون دولار لمصارف أحزاب الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قفزت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، اليوم الثلاثاء، لتسجل اكثر من 233 مليوناً، اغلبها كحوالات خارجية.وباع البنك المركزي اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار ، 233 مليونا و921 الفا و34 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 124% مقارنة بيوم امس الاثنين التي بلغت 104 ملايين و 216 الفا و 250 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.وذهبت معظم المبيعات من الدولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 180 مليونا و 321 الفا و 34 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 53 مليونا و600 ألف دولار على شكل مبيعات نقدية.

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