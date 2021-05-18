اليوم..الجلسة الطارئة الرابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

اليوم..الجلسة الطارئة الرابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة هي الرابعة من نوعها خلال 10 أيام، اليوم الثلاثاء، حول التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.وقالت بعثة النرويج بالمجلس، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر، أن “تونس والصين والنرويج، ستثير مرة أخرى أزمة الشرق الأوسط على جدول أعمال مجلس الأمن الثلاثاء”.واشارت إلى أن “الوضع على الأرض يستمر في التدهور، ويستمر قتل وجرح المدنيين الأبرياء”، مضيفة اننا نكرر، “أوقفوا النار، أوقفوا الأعمال العدائية الآن”. 

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