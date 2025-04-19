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اليوم ..الجولة الثانية من المفاوضات الإيرانية الأمريكية بشأن الملف النووي الإيراني
لبنان..لا سلاح لحزب الله اللبناني..السلاح بيد الدولة حصراً
سلطان عُمان يرجو من ترامب تحقيق “نتائج إيجابية” في المفاوضات مع إيران
إيران:الجولة الثانية من المحادثات مع أمريكا ستعقد في مسقط وليس في روما
الجزائر تطرد (12) موظفاً من السفارة الفرنسية
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إنطلاقة قوية للمنتخب العراقي في بطولة غرب آسيا بالبليارد والسنوكر
السبت المقبل..اجتماع للهيئة العامة للاتحاد العراقي لكرة القدم
دعوات لتأهيل المنتخب العراقي من قبل المدربين المحليين
اليوم..فريق دهوك يسعى للتتويج بلقب بطولة كأس الخليج العربي لأندية كرة القدم
ليفربول يقترب من حسم لقب الدوري الإنكليزي الممتاز
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لن يستقر العراق إلا بتحريره من النفوذ الإيراني
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
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نائب:الرئاسة البرلمانية ترفض استجواب المسؤولين الفاسدين في مقدمتهم رئيس هيئة الاستثمار
مقص برلمان أحزاب إيران مستمر في تقطيع أوصال العراق..بعد حلبجة ..الزبير محافظة!
نائب يطعن بقرار السوداني المتضمن التنازل عن سيادة العراق لصالح الكويت
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني
السوداني:سعادتي بتمرير قانون الحشد الشعبي الجديد و(أحمد الشرع) مرحب به في بغداد
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