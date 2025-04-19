اليوم ..الجولة الثانية من المفاوضات الإيرانية الأمريكية بشأن الملف النووي الإيراني

اليوم ..الجولة الثانية من المفاوضات الإيرانية الأمريكية بشأن الملف النووي الإيراني
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- تستضيف روما المحادثات التي يشارك فيها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وتتوسط فيها سلطنة عمان، وهو ثاني اجتماع رفيع المستوى بين البلدين منذ أن سحب الرئيس الأميركي دونالدترامب واشنطن من الاتفاق النووي التاريخي عام 2018.وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، وتأتي الجهود الدبلوماسية الأخيرة بعد أن اعتبرترامب الملف النووي الإيراني أولوية عقب عودته إلى الرئاسة في يناير.واستأنف ترامب سياسة “الضغوط القصوى” عبرفرض عقوبات على إيران، وبعث في مارس رسالة إلى خامنئي يدعو فيها إلى عقد محادثات نووية تحت طائلة تنفيذ عمل عسكري ضد إيران إذا فشلت الدبلوماسية.قال ترامب الخميس “لست في عجلة من أمري”للجوء إلى الخيار العسكري، مضيفا “أعتقد أن إيران ترغب في الحوار”.من جهته، قال عراقجي وهو أحد مهندسي الاتفاق النوويلعام 2015، الجمعة إن إيران “لاحظت قدرا من الجدية” لدى الأمريكيين خلال الجولة الأولى، لكنه شكك في نواياهم.

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