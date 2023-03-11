اليوم ..الدولار = 158000 دينار

اليوم ..الدولار = 158000 دينار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم السبت، في بغداد  بلغ 157,000 لكل 100 دولار.وأضاف، أن أسعار بيع الدولار، في محال الصيرفة بالأسواق المحلية ببغداد، وصل الى 158,000 لكل 100 دولار، فيما بلغت أسعار الشراء 156,000 لكل 100 دولار.

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