اليوم ..الدولار = 158000 دينار

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الرعديد ..الكاظمي:أكثر من (600) مليار دولار سرقت من العراق
في عراق النفط..أكثر من (5) ملايين عاطل عن العمل جراء فشل وفساد الحكومات الولائية الإيرانية
الطاقة الأمريكية:(8) ملايين برميل نفط عراقي وصل لبلادنا خلال الشهر الماضي
نائب يطالب الإقليم بإرسال إيراداته النفطية وغيرها إلى المركز وحصته من الموازنة لن تتجاوز 12%
المالية النيابية تدعو الحكومة لأحترام قرارها بضبط سعر صرف الدولار بسعر 132000 دينار
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وكالة فرنسية:أمريكا حوّلت العراق إلى دولة فاشلة تحت الحكم الإيراني الميليشياوي
هل تستطيع الحكومة ضبط السلاح المنفلت بوجود ميليشيا الحشد الشعبي؟!
التعديلات الدستورية تكريسا للطائفية والمحاصصة والفساد والتخلف ومزيدا من الصلاحيات للخونة
القضاء الولائي لايحاسب المالكي
تقرير دولي:مكافحة الفساد في العراق عبارة عن ” نكتة”
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- متابعات خاصة
عودة العلاقات السعودية الإيرانية لاتعني الاطمئنان من الغدر الإيراني
الرئاسات الثلاث لا تحترم القوانين التي تشرعها وتعيين المستشارين ترضية سياسية
العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
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في عراق النفط..أكثر من (5) ملايين عاطل عن العمل جراء فشل وفساد الحكومات الولائية الإيرانية
تظاهرات رافضة لقانون “سانت ليغو” الإنتخابي في بغداد وباقي المحافظات
نائب: قانون “سانت ليغو” قانون الخونة والفاسدين من ائتلاف إدارة الدولة
بالوثيقة..برلمان المحاصصة والفساد يسمح للفاسدين بالترشيح للانتخابات العامة والمحلية
خبير اقتصادي:5% نسبة الإيرادات غير النفطية الى الايرادات العامة مؤشر على فشل حكومة السوداني
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- اذاعة INN