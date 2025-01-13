اليوم ..السوداني إلى لندن للرجاء بعدم حل الحشد الشعبي مقابل ابرام العقود معها

اليوم ..السوداني إلى لندن للرجاء بعدم حل الحشد الشعبي مقابل ابرام العقود معها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يبدأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد ظهر اليوم الاثنين، زيارة إلى المملكة المتحدة، على رأس وفد رفيع المستوى، تلبيةً لدعوة رسمية من رئيس الحكومة البريطانية. ووفقاً لبيان حكومي ، فإن السوداني “سيجري سلسلة من اللقاءات، أبرزها اللقاء بملك المملكة المتحدة جلالة تشارلز الثالث، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فضلاً عن اللقاء بعدد من كبار المسؤولين في الحكومة البريطانية، كما سيعقد لقاءات مع ممثلي الشركات وقطاع الأعمال، فضلاً عن عقد ندوات وحوارات مع مراكز بحثية متخصصة”.وذكر البيان أن “زيارة رئيس مجلس الوزراء تأتي في إطار تعزيز آفاق التعاون بين العراق والمملكة المتحدة في مقدمتها عدم الموافقة على حل الحشد الشعبي، والتوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مسارات مختلفة، لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية”.وأضاف أن السوداني سيرافقه في زيارته وفد رفيع يضم عدداً من الوزراء، وأعضاء مجلس النواب، ومحافظ البصرة، وعدداً من المستشارين، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص، ورجال الأعمال والصناعيين المتخصصين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

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