اليوم..السوداني في الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية

اليوم..السوداني في الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر حكومي، الأثنين،إن “مشاركة الوفد العراقي في القمة العربية الإسلامية غير العادية في الرياض، ستكون برئاسة السوداني وعضوية وزير الخارجية فؤاد حسين، وسيقوم السوداني بإلقاء كلمة في الاجتماع”. ولفت إلى أن “أي مستجدات ستتحدد لاحقاً مثل لقاءات جانبية مع قادة الدول المشاركة في الاجتماع”.ووصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، السبت  الماضي إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في الاجتماع الوزاري للقمة العربية الإسلامية غير العادية المشتركة.وتعقد القمة بهدف “بحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان وتطورات الأوضاع في المنطقة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *