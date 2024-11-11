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مصدر أمني:مجموعة مسلحة ميليشياوية تنشر الرعب في منطقة الزعفرانية
المالية النيابية:استجواب العلاق بشأن عدم استقرار سعر صرف الدولار ونافذة بيع العملة الفاسدة
الحكومة الإطارية تجدد تأكيدها أنها في خدمة الأمن الإيراني ومشروعها التوسعي
اليوم..السوداني في الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية
مجلس بغداد يفتح باب الترشيح لرئاسة الوحدات الإدارية
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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خبيراقتصادي:”الاندومي” بوابة تهريب الدولار إلى الخارج
مستشار الأمن القومي:نرفض استخدام الأجواء العراقية لضرب “الحبيبة” إيران
حسين وزيدان يبحثان “مخرجا” لإلغاء مذكرة إلقاء القبض على الرئيس ترامب
المالية النيابية:أمانة بغداد فاشلة وفاسدة وعاجزة عن إدارة ملفاتها الخدمية
مصدر حشدوي مسؤول:استمرار استهداف إسرائيل من قبل حشدنا الشعبي بقرار ثوري خامئني
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