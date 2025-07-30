اليوم..المنتخب العراقي لكرة السلة يواجه نظيره السعودي

بغداد: شبكة أخبار العراق- يواجه المنتخب العراقي لكرة السلة، اليوم الأربعاء، نظيره السعودي في البطولة الودية الدولية، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، وتستمر حتى الأول من شهر آب/أغسطس المقبل.

وتقام المباراة في صالة لوسيل الرياضية بمشاركة أربعة منتخبات آسيوية هي: العراق، قطر، والسعودية، واليابان.