اليوم..المنتخب الوطني في رحلة البحث عن بطاقة العبور الى مونديال 2026

اليوم..المنتخب الوطني في رحلة البحث عن بطاقة العبور الى مونديال 2026
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يخوض منتخبنا الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء (15 تشرين الأول 2024)، تحديا كبيرا في رحلة البحث عن بطاقة العبور الى مونديال 2026  حين يحل ضيفا على كوريا الجنوبية في مباراة قوية تجمعهما على ملعب يونغين سبورتس بارك.ويدخل اسود الرافدين اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد ان حققوا بداية قوية في التصفيات اذ يتقاسمون صدارة المجموعة مع كوريا الجنوبية برصيد 7 نقاط لكل منهما، وكان منتخبنا قد استهل مشواره بالفوز على عمان وفلسطين وتعادل مع الكويت، بينما تعثر المنتخب الكوري في بداية مشواره بالتعادل مع فلسطين  لكنه سرعان ما استعاد توازنه بالفوز على الكويت وعمان.وتكتسب المباراة أهمية كبيرة للفريقين  حيث ان الفوز سيمنح صاحبه دفعة معنوية هائلة ويساهم في تعزيز حظوظه في التأهل الى المونديال ويعول  المدرب خيسوس كاساس على الروح القتالية للاعبيه وقدرتهم على تجاوز عقبة المنتخب الكوري خاصة وان المباراة تقام على ارض الأخير.ويتوقع ان تشهد المباراة التي ستجري في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم بتوقيت بغداد، ندية كبيرة بين الفريقين حيث يسعى كل منهما الى خطف النقاط الثلاث وتقديم أداء يليق بسمعته ويؤكد جاهزيته للمنافسة على بطاقة التأهل.وستكون هذه المواجهة  اختبارا حقيقيا للاعبي منتخبنا الذين سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق نتيجة إيجابية ترضي طموحات الجماهير العراقية المتعطشة للعودة الى المونديال بعد أربعة عقود من التأهل الوحيد في المكسيك.ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة تلقائيًا إلى النهائيات، بينما يخوض صاحبا المركزين الثالث والرابع جولة أخرى من التصفيات.

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