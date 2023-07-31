اليوم.. المواجهة بين فريق الحدود وأربيل

اليوم.. المواجهة بين فريق الحدود وأربيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يواجه فريق الحدود نظيره أربيل، اليوم الأثنين (31 تموز 2023)، في نصف نهائي بطولة كأس العراق.ونجح الحدود في بلوغ هذا الدور، بعدما تخطى الحويجة في دور الـ32 بقرار إداري لعدم حضور الأخير، فيما تغلب على الشرقاط 2-1 في دور الـ16، ليهزم بعدها نفط ميسان بركلات الترجيح (5-3) بعد انتهاء الأشواط الأصلية بالتعادل السلبي في الدور ربع النهائي.و وصل أربيل لهذا الدور بتغلبه على السماوة بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الأشواط الأصلية بالتعادل 1-1 في دور الـ32، فيما حقق الفوز على نفط الوسط 2-1 في دور الـ16، ليعبر البحري في دور ربع النهائي بقرار إداري نتيجة عدم حضور الأخير.وتتقام المباراة على ملعب الشعب الدولي عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت العاصمة بغداد.

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