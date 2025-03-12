اليوم ..انخفاض أسعار صرف الدولار

اليوم ..انخفاض أسعار صرف الدولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،الأربعاء، ان اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد  لتسجل 147800  دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بما سجلته صباح أمس 148200 دينار.وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع  في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار،  وبلغ الشراء 147000 دينار مقابل كل 100 دولار.أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 147650 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147550 دينارا مقابل كل 100 دولار.

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