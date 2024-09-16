اليوم..انخفاض طفيف في أسعار صرف الدولار

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،الأحد، إن أسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 149900 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الأحد 150100 دينار مقابل 100دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار، بينما بلغ الشراء 149000 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً طفيفاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 149900 دينار مقابل 100 الدولار وسعر الشراء 149800 دينار مقابل 100 دولار.