آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
لدعم الأغبياء والفاشلين برلمان الفساد يطالب بعدم رسوب الطلاب للصف السادس الأعدادي!
نائب: البرلمان الحالي “معطل”
ائتلاف المالكي: مجالس المحافظات حلقة زائدة فاسدة في هيكل الدولة
زيدان يبحث مع الأمم المتحدة الوثائق المدنية للعائدين من مخيم الهول
مصدر برلماني: حراك برلماني لإخراج القوات التركية من العراق
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
البنك المركزي العراقي:(64.12) تريليون ديناراً حجم القروض والسلف من قبل الشركات والمواطنين في الربع الأخير من 2024
السوداني يوجه العمل بالطاقة الشمسية لمباني دوائر الدولة بما فيها القصر الحكومي
اليوم ..انخفاض في أسعار صرف الدولار
تحالف العزم:وزير الصناعة فاشل والعراق ما زال يعتمد على الإستيراد لأبسط الأشياء
وزارة النفط:معدلات إنتاج الغاز السائل بلغت أكثر من 8 آلاف طن يومياً
-
- رياضية
اليوم.. 3 مباريات ضمن منافسات الجولة 22 لدوري نجوم العراق لكرة القدم
المصرف العراقي للتجارة يمنح الاتحاد العراقي لكرة القدم (3.5) مليارات دينار لتغطية انشطته الكروية
تعرّف على مباريات الدوري الأوروبي لهذا اليوم
نادي الدفاع الجوي للسلة يشارك في بطولة السوبر لمنطقة غرب آسيا
اليوم..إنطلاق منافسات الدوري (16) من بطولة كأس العراق لكرة القدم
-
- تحقيقات
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
مصادر إيرانية: تنفيذاً لأمر خامئني تحالف انتخابي بين الطباطبائي والسوداني وأحزاب الحشد لحماية المصالح الإيرانية
الطاقة النيابية: لا كهرباء للعراق بدون إيران!
نائب: الطبقة السياسية في العراق مجموعة من اللصوص ولن يستقر البلد بوجودهم
ميليشيا بدر: بأمر خامئني إبقاء مسؤولي الحشد في مناصبهم حتى مماتهم
إيران تطلق سراح سجنائها في العراق بعنوان ” لإكمال مدة محكوميتهم في إيران”!
-
- اذاعة INN