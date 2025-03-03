اليوم ..انخفاض في أسعار صرف الدولار

اليوم ..انخفاض في أسعار صرف الدولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،الاثنين، إن بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد سجلتا سعر صرف بلغ 147,700 دينار لكل 100 دولار، مقارنة بـ 147,800 دينار لكل 100 دولار يوم أمس الأحد.وفي الأسواق المحلية بالعاصمة، استقرت أسعار البيع عند 148,750 ديناراً لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 146,750 دينارًا لكل 100 دولار.أما في أربيل، فقد شهدت الأسعار تراجعًا مماثلًا، حيث بلغ سعر البيع 147,500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147,400 دينار لكل 100 دولار.

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