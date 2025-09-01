اليوم..انخفاض في أسعار صرف الدولار

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الاثنين، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 142600 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت أمس الاحد 142800 دينار مقابل 100 دولار.

كما انخفضت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار مقابل 100 دولار، فيما بلغ الشراء 141500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فإن الدولار سجل ارتفاعا، حيث بلغ سعر البيع 142400 لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142250 مقابل 100 دولار.