اليوم.. ريال مدريد أمام نظيره ميلان الايطالي

اليوم.. ريال مدريد أمام نظيره ميلان الايطالي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- يواجه فريق ريال مدريد الإسباني نظيره ميلان الإيطالي، في تمام الساعة والسابعة والنصف مساء اليوم الأحد، بمعسكر الملكي المقام بالنمسا في إطار استعدادات الفريقين لمنافسات الموسم الجديد 2021-2022.ويخوض ريال مدريد مباراة ميلان في آخر التجارب الودية قبل انطلاق منافسات الدوري الإسباني، بمواجهة ديبورتيفو ألافيس بالجولة الأولى في الـ 14 من آب الجاري.وبات الويلزي جاريث بيل جناح فريق ريال مدريد جاهزاً للمشاركة في مباراة ميلان بعد العودة إلي تدريبات الملكي أمس، السبت.فيما يغيب الثنائي توني كروس وفيديريكو فالفيردي نجم وسط ريال مدريد، عن مواجهة الروسونيري، بعد إصابة الأول وعدم جاهزيته الثاني علي الجانب الفني والبدني.وتم بيع 30 ألف تذكرة لمباراة ريال مدريد ضد ميلان، والتي ستلعب على ملعب كلاجنفورت في النمسا، دون قيود على سعة الملعب، وقد تم بيع جميع التذاكر في 27 ساعة فقط من طرحها، كما ستفتح بوابات الملعب قبل ساعتين ونصف من المباراة.ومن المقرر أن يعقد مسؤولو ميلان اجتماعاً مع ريال مدريد، على هامش المباراة الودية، لبحث إمكانية ضم ثنائي الملكي فرانشيسكو إيسكو وألفارو أودريوزولا.ويستهل ريال مدريد مباريات الموسم الجديد في الدوري الإسباني بمواجهة ديبورتيفو ألافيس يوم 14 آب الجاري، فيما سيواجه ميلان نظيره سامبدوريا يوم 23 آب في أولى جولات الدوري الإيطالي. 

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