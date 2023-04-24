اليوم..سعر صرف الدولار =142000 دينار

اليوم..سعر صرف الدولار =142000 دينار
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بغدادم شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، إن بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، لم تفتحا ابوابها خلال عطلة العيد الفطر، الا ان بعض محلات الصيرفة في اسواق العاصمة سجلت صباح اليوم سعر صرف للبيع بلغ 144000 دينار مقابل كل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء في محال الصيرفة 142000.أما في اربيل ، فأن البورصة الرئيسية لا تتداول الدولار ايام العطل الرسمية، إلا إن بعض محال الصيرفة تداولت أسعار الدولار والذي سجل استقرارا أيضا حيث بلغ سعر البيع 143000 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 142000 دينار مقابل 100 دولار.

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