اليوم ..سعر صرف الدولار = 145500 ديناراً

اليوم ..سعر صرف الدولار = 145500 ديناراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، 144300 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح امس الاربعاء 144600 دينار .وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 145500 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 143500 دينار لكل 100 دولار.أما في اربيل ، فقد سجل سعر بيع الدولار  144700 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 144600 دينار.

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