اليوم..سعر صرف الدولار =150500 دينار

اليوم..سعر صرف الدولار =150500 دينار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلت صباح اليوم 149900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.فيما كانت الأسعار صباح يوم أمس السبت 151900 دينار مقابل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 149500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.أما في اربيل ، فإن أسعار البورصة انخفضت أيضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 150500 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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