اليوم ..سعر صرف الدولار= 152500ديناراً

اليوم ..سعر صرف الدولار= 152500ديناراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،الأربعاء، أن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151550 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار أمس الثلاثاء 145100 دينار مقابل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 152500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 150500 دينار لكل 100 دولار .أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 150200 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 150100 دينار مقابل 100 دولار.

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