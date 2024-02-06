اليوم..سعر صرف الدولار = 153000 ديناراً

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النفط النيابية:حكومة البارزاني وراء تعطيل إقرار قانون النفط والغاز
السوداني يؤكد على تعزيز التعاون بين العراق و”الناتو”
الجبهة التركمانية:عدم حضور العرب والتركمان لجلسة مجلس كركوك لتنصل الكرد عن الإتفاقات
رشيد:على تركيا أحترام سيادة العراق وتزويده بحصته العادلة من المياه
الأعرجي:خدمة إيران واجب شرعي
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فرنسا تدعو إسرائيل إلى عدم “استخدام العنف” ضد فلسطيني الضفة الغربية
أكثر من (6540)فلسطينياً من الضفة الغربية معتقل من قبل إسرائيل
الاتحاد الأوروبي:تعليق التمويل” للأونروا” يمثل عقابا جماعيا للفلسطينيين
جولة جديدة لبلينكن للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة
السودان..البرهان يوجه الجيش بالانتقال الى صفحة الهجوم للقضاء على ميليشيا الرد السريع
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اليوم..الأردن وكوريا الجنوبية في دور النصف النهائي لبطولة آسيا لكرة القدم
درجال يؤكد على تطوير عمل الأندية ومباريات الدوري الممتاز
قطر تصل إلى النصف النهائي في بطولة آسيا لكرة القدم
اليوم..المواجهة بين اليابان وإيران ضمن بطولة كأس آسيا
اللاعب العراقي (أيمن حسين) يتصدر لائحة هدافيّ بطولة آسيا لكرة القدم
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السوداني لم يتجرأ أمام وزير الدفاع التركي ويقول له “كفى انتهاكا لسيادة العراق”
العراق يرفض التنازل عن عرش الفساد عالمياً
واخيرا …انتصرت إيران في العراق
البداية..تعرّف على المواقع التي ضربت من قبل القوات الأمريكية في سوريا والعراق
رشيد:أولوياتي كرئيس جمهورية ” تطبيق المادة 140،حصة الإقليم من الموازنة، استحداث محافظة حلبجة”
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