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زراعة البصرة تحقق الاكتفاء الذاتي من محصول الطماطم
الاقتصاد النيابية:استمرار الحكومة بتمويل رواتب موظفي الإقليم لغاية تعديل الموازنة
وزير الموارد المائية:الشعب العراقي سيموت عطشا جراء تخفيض المياه من قبل تركيا وإيران خلافا للقانون الدولي
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الأمم المتحدة:اجتياح إسرائيل لرفح “مذبحة بشرية”
كندا تحذر إسرائيل من الهجوم على رفح والأمم المتحدة تعلن عدم مشاركتها في تهجير الفلسطينيين
بايدن يدعو نتانياهو بعمل خطة هجومية على رفح قابلة للتنفيذ
توقعات بفوز بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية في الشهر المقبل
نتانياهو يضرب التحذيرات الدولية عرض الحائط في هجوم قواته على مدينة رفح
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اليوم.. سعر صرف الدولار = 153250 ديناراً
المالية النيابية:أغلب المصارف العراقية تهرب الدولار إلى إيران
زراعة البصرة تحقق الاكتفاء الذاتي من محصول الطماطم
الاقتصاد النيابية:استمرار الحكومة بتمويل رواتب موظفي الإقليم لغاية تعديل الموازنة
وزير الموارد المائية:الشعب العراقي سيموت عطشا جراء تخفيض المياه من قبل تركيا وإيران خلافا للقانون الدولي
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الطباطبائي:العراق لم يعد بحاجة إلى القوات الأمريكية بوجود الحرس الثوري والحشد
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تحالف الفتح:سيطرة الإطار على العراق لتحقيق الدولة الإسلامية الكبرى وعاصمتها طهران الحبيبة
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