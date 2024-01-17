اليوم.. سعر صرف الدولار =153500 ديناراً

اليوم.. سعر صرف الدولار =153500 ديناراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الاربعاء، ان أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152400 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار أمس الثلاثاء 153500 دينار مقابل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 151500 دينار لكل 100 دولار.أما في اربيل فقد سجل انخفاضا ايضا في محال الصرافة فقد سجل سعر البيع 152400 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 152300 دينار مقابل 100 دولار.

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