اليوم.. سعر صرف الدولار = 154000 ديناراً

اليوم.. سعر صرف الدولار = 154000 ديناراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الأربعاء، إن بورصتي من الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 153000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما كانت اسعار البيع صباح امس الاثنين 152950 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد استقرت حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 152000 دينار لكل 100 دولار.أما في اربيل ، فان البورصة سجلت استقرارا حيث بلغ سعر البيع 153000 دينار، وسعر الشراء 152900 دينار مقابل 100 دولار.

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