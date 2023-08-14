اليوم.. سعر صرف الدولار =154000 ديناراً

اليوم.. سعر صرف الدولار =154000 ديناراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، اليوم الاثنين، إن بورصتي من الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 152950 ديناراً عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الاسعار ليوم امس الاحد 152400 دينار مقابل 100 دولار.اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 152000 دينار لكل 100 دولار.أما في اربيل فان البورصة سجلت ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 153050 ديناراً، وسعر الشراء 152950 ديناراً مقابل 100 دولار.

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