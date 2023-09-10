اليوم..سعر صرف الدولار =155000 ديناراً

اليوم..سعر صرف الدولار =155000 ديناراً
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،الأحد، ان اسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 154000 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح يوم أمس السبت.وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 155000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 153000 دينار لكل 100 دولار.أما في اربيل فان اسعار الدولار استقرت ايضا حيث سجل سعر البيع 154650 دينارا مقابل الدولار و سعر الشراء 154550 دينارا مقابل 100 دولار.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *