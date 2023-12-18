اليوم ..سعر صرف الدولار= 155250 ديناراً

اليوم ..سعر صرف الدولار= 155250 ديناراً
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،الاثنين، ان أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 154300 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار أمس الأحد 155750 ديناراً مقابل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 155250 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 153250 دينارا لكل 100 دولار .أما في اربيل فقد سجل انخفاضا ايضا في محلات الصيرفة سعر البيع 153850 دينارا مقابل الدولار و سعر الشراء 153750 دينارا مقابل 100 دولار.

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