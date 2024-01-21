اليوم..سعر صرف الدولار=153000 ديناراً

اليوم..سعر صرف الدولار=153000 ديناراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الأحد، ان أسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152000 دينار مقابل 100 دولار ،فيما كانت الأسعار امس السبت 152200 دينار مقابل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 153000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 151000 دينار لكل 100 دولار .اما في أربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا في محال الصيرفة سعر البيع 151800 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 151700 دينار مقابل 100 دولار.

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