اليوم..فريق الانتر أمام يوفنتوس

اليوم..فريق الانتر أمام يوفنتوس
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- يستضيف الانتر، مساء اليوم الثلاثاء، غريمه يوفنتوس في قمة نارية بذهاب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا على ملعب “جوزيبي مياتزا” في ميلان.ويتطلع أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان لتأكيد أفضليته على يوفنتوس بعد الفوز عليه 2-0 في الجولة الـ 18 بمسابقة الدوري الإيطالي، في مباراة هي الأروع للنيراتزوري هذا الموسم.كما يستهدف مدرب إنتر ميلان مواصلة الصحوة والإطاحة بالكبار، بعدما نجح في أقصاء جاره ميلان بعد الفوز عليه بالدور ربع النهائي لبطولة الكأس. من جانب آخر، يتمسك أندريا بيرلو بمشروعه الجديد في يوفنتوس متحدياً كونتي، حيث يسعي لاستغلال الثقة الممنوحة له من قبل إدارة النادي رغم الأداء السيئ للسيدة العجوز.وما يدعم أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس أمام إنتر الليلة، تتويجه بلقب السوبر الإيطالي على حساب نابولي بعد الفوز عليه 2-0 ليسجل أولي ألقابه مع السيدة العجوز.ويسبق إنتر ميلان نظيره يوفنتوس محلياً، حيث يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 44 نقطة، خلفاً للمتصدر ميلان صاحب الـ 46 نقطة، فيما يأتي اليوفي بالمركز الرابع وفى رصيده 39 نقطة.وكان إنتر قد أقصي غريمه التقليدي ميلان من الدور ربع النهائي بعد الفوز عليه 2-1، فيما تغلب يوفنتوس على سبال 4-0 بنفس الدور. 

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