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- شبكة اخبار العراق
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نواب:إقالة الرئاسة البرلمانية أصبح واجباً وطنياً لخيانتها وحنثها باليمين الدستورية
نائب:سنطعن أمام المحكمة الاتحادية بجلسة التصويت على تحويل حلبجة إلى محافظة لعدم اكتمال النصاب القانوني
حزب طالباني:بعد توزيع حصص المناصب مع حزب بارزاني سيتم الإعلان قريبا عن تشكيل حكومة الإقليم
الإطار الإيراني: مكونات الإطار ستحافظ على تحالفاتها الانتخابية حسب توجيه الإمام خامنئي
تحالف العزم يرفض تقسيم نينوى إلى محافظات طائفية وعرقية
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اليوم.. ارتفاع في أسعار صرف الدولار
مستشار حكومي: ملياري دولار سنوياً العوائد الناتجة عن استثمار الاحتياطيات الأجنبية
وزارة الكهرباء تدعو المواطنين إلى “الترشيد واستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة”!
السوداني:يوجه ببناء مستشفى في بغداد بإدارة أمريكية متكاملة
مصدر حكومي: تصدير النفط الإيراني على أساس أنه عراقي بوثائق عراقية خلافا للعقوبات الأمريكية
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- رياضية
اليوم..فريق دهوك يسعى للتتويج بلقب بطولة كأس الخليج العربي لأندية كرة القدم
ليفربول يقترب من حسم لقب الدوري الإنكليزي الممتاز
اللاعب (باسم عباس) يدعو إلى تشكيل منتخب عراقي جديد لكرة القدم
اليوم..(3) مواجهات في دوري نجوم العراق لكرة القدم
اليوم..لقاء الزوراء والصقور ضمن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم
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لن يستقر العراق إلا بتحريره من النفوذ الإيراني
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
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نائب:التصويت على استحداث محافظة حلبجة غير قانوني لعدم اكتمال نصاب المجلس
حزب متحدون يرفض تقسيم المحافظات على أساس طائفي وعرقي لتدمير ما تبقى من العراق
نائب: الأحزاب السنّية ترفض التعديل الرابع لقانون الانتخابات
نائب:الفساد لن يغادر المؤسسات الحكومية طالما العراق تحت سلطة اللصوص
مصدر حكومي: السوداني سيزور عُمان لمنع الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي لإيران
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- اذاعة INN