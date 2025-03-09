اليوم..مباراتان في ختام منافسات الجولة الـ 23 من دوري نجوم العراق لكرة القدم

بغداد/ شبكة أخبار العراق- من المقرر ان تقام، اليوم الاحد، مباراتان في ختام منافسات الجولة الـ 23 من دوري نجوم العراق لكرة القدم في محافظتي البصرة والسليمانية .

‏ويستضيف ملعب الفيحاء في البصرة، المباراة الأولى التي تجمع فريق أصحاب الأرض نفط البصرة، وضيفه فريق الطلبة، عند الساعة التاسعة والنصف مساءً .

بينما تجمع المباراة الثانية، فريق نوروز وضيفه فريق القوة الجوية، وتقام المباراة على ملعب نوروز عند الساعة الـ 11:30 مساءً .

يذكر أن لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، غيرت توقيت مباراة نوروز والقوة الجوية في وقت سابق، وذلك بغية إعطاء الوقت الكافي للاعبين في شهر رمضان، وكذلك فسح المجال لمتابعة المباريات بحسب جدول النقل التلفزيوني .