اليوم..مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة لبحث العدوان الإسرائيلي على قطر

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء جلسة طارئة للبحث في الغارات التي شنّتها إسرائيل على الدوحة واستهدفت اجتماعا لقادة حركة حماس، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.وقالت المصادر إنّ الجلسة ستعقد في الساعة 15,00 (19,00 ت غ) بطلب من الجزائر وباكستان على وجه الخصوص.

