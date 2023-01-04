اليوم..مصدر حكومي:84 مليون دولار مبيعات البنك من الدولار لمصارف الأحزاب الفاسدة

اليوم..مصدر حكومي:84 مليون دولار مبيعات البنك من الدولار لمصارف الأحزاب الفاسدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد، اليوم الأربعاء، لتصل إلى أكثر من 84 مليون دولار وبمشاركة 21 مصرفا.وذكر مصدر حكومي، أن “البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي، 108 ملايين و 478 الفا و 625 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.واضاف ، ان المبيعات النقدية ارتفعت بشكل كبير لتصل الى 84 مليونا، و 900 ألف دولار، فيما ذهبت البقية البالغة 23 مليونا و 578 الفا و 625 دولاراً لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات).وأشار ، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 14 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 9 مصارف فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 230 شركة.

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